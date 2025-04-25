ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Так, решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Многие из них отмечали, что, хотя инфляция и замедлилась в марте до 0,65 процента с февральских 0,81 процента и рубль значительно укрепился, ожидания граждан по поводу роста цен в апреле немного выросли, а произошедшее снижение цен на нефть может создавать проинфляционные риски.

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