Назван срок начала поставок российского газа в Иран

Поставки российского газа в Иран могут стартовать уже в текущем году. С таким заявлением выступил министр энергетики России Сергей Цивилев по итогам заседания межправительственной комиссии в Москве, передает «Интерфакс».

В рамках первого этапа поставки газа из России в Иран по существующей инфраструктуре могут достичь 1,8 миллиарда кубометров в год. Однако коммерческие компании двух стран пока не пришли к соглашению о стоимости газа, и дата начала поставок еще не определена.

По итогам МПК Цивилев заявил, что хочет отдельно сказать о проекте, о котором власти договорились на прошлой встрече в Тегеране. Как уточнил он, это поставка газа по существующей уже инфраструктуре на территорию Ирана из России. Министр назвал данный проект крупным.

По данным агентства потенциал поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год. Цивилев подчеркнул, что в 2025-м будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре и поставки газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров. Министр добавил, что в настоящее время компании занимаются согласованием цены.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что Словакия в феврале текущего года почти полностью прекратила импорт газа из России. По сравнению с январем объем закупок сократился почти в 1800 раз и составил рекордно низкую сумму в 141 тысячу евро.