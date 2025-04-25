Набиуллина рассказала, когда ждать роста инфляции

В июле инфляция в России может несколько подрасти, а переломный момент для ее снижения наступит в мае.

Об этом 25 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Мы смотрим в основном на текущие темпы роста цен, которые характеризуют текущее инфляционное давление. И с этой точки зрения, на наш взгляд, пик мы прошли в четвертом квартале. Вот такие текущие темпы роста цен, с учетом сезонности, — они у нас снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом», — цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

По ее оценке, переход инфляции к снижению будет происходить в мае, а в июле возможно некоторое повышение, связанное с индексацией тарифов ЖКХ.

Ранее из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета директоров стало известно о том, что ЦБ сохранил прогноз инфляции в 2025 году в районе 7-8% и по-прежнему ожидает ее возвращения к целевому значению 4% в 2026 году.