Предсказана ключевая ставка Банка России к концу года

Комментируя принятое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21 процента годовых, Банк России по-прежнему не исключает возможности повышения показателя, хотя и смягчил сигнал до нейтрального, позволяющего вести речь о снижении ставки. Об этом пишет Telegram-канал MMI, который также поделился своей версией динамики ставки до конца 2025 года с учетом текущего диапазона прогноза ее среднегодового значения.

Начала снижения ключевой ставки авторы ожидают в сентябре, когда она, как ожидается, снизится сразу до 19 процентов. К декабрю, предсказывают они, ставка дойдет до 17 процентов.

«Проинфляционные риски, на наш взгляд, весьма значимы. Именно поэтому мы и не ждем быстрого и глубокого снижения ставки в 2025-м», — подчеркивается в комментарии.

В сообщении также говорится, что сигнал ЦБ по поводу ставки смягчился по сравнению с мартовским умеренно жестким.

«Сейчас он стал ближе к нейтральному, но еще не нейтральный в чистом виде», — пишут аналитики, отмечая, что, по их мнению, ЦБ «однозначно не готовится к снижению ставки в июне, но начинает уже задумываться о сроках смягчения ДКП (денежно-кредитной политики — прим. «Ленты.ру»)».

На пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина фактически согласилась с такой оценкой перспектив по ставке, указав, что вероятность ее повышения по-прежнему сохраняется, но стала еще ниже, чем была в прошлом месяце.

Что касается снижения ключевой ставки, то некоторые эксперты допускают начало смягчения ДКП уже в июле или даже июне. Так, по словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, это станет возможно в случае, если геополитический оптимизм будет усиливаться, а также при сохранении крепкого рубля и дальнейшем замедлении инфляции.