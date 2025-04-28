Каким будет курс доллара перед майскими праздниками: прогноз аналитиков

За прошедшую неделю доллар на внебиржевом рынке вырос на 0,6 ₽ и в пятницу закрылся на отметке 82,6 ₽. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос более чем на 1,5 ₽ и достиг 82,65 ₽.

На короткой рабочей неделе курс валют останется в коридоре 80–84 ₽ за доллар, прогнозирует директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.

«Мы продолжаем считать, что рубль находится на пике своего укрепления, хотя дополнительную локальную поддержку рублю перед майскими праздниками может оказать налоговый период. Волатильность мировых финансовых рынков наверняка продолжит вносить спекулятивные факторы в динамику курса рубля», — рассказал он «Коммерсанту».

После налоговых выплат 28 апреля 2025 года рубль будет постепенно ослабевать на фоне сокращения предложения валюты, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. Он также ожидает курс валют около 81–84 ₽ за доллар.

Российская валюта пока держится на уровне 81–83 за доллар на фоне ожиданий инвесторов улучшения геополитической ситуации, однако отсутствие быстрых подвижек в этой сфере и давление на нефтяные цены могут ослабить нацвалюту, отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова. Она полагает, что рубль может вернуться в справедливый диапазон 90–95 ₽ за доллар уже на коротком горизонте.