Впервые с 2022 года баланс первичных и вторичных доходов прекратил снижение

Баланс первичных и вторичных доходов в I квартале показал значительные изменения, прервав свое снижение, которое началось еще во втором квартале 2022 года. В ближайшие кварталы не ожидается роста первичных и вторичных доходов, а их баланс останется на низком уровне, говорится в исследовании "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленном Институтом Гайдара.

В I квартале 2025 года баланс первичных и вторичных доходов составил минус $5,4 млрд, что на 54% больше, чем аналогичный показатель в I квартале 2024 года (минус $3,5 млрд). При этом в I квартале 2025 года снизились именно доходы к получению на $1,8 млрд (с $9,4 млрд до $7,6 млрд), а доходы к выплате при этом почти не изменились и составили $13 млрд.

Аналитики отмечают, что в ближайшие кварталы в связи с сохраняющимися ограничениями на движение капитала, трудностями с репатриацией прибыли из России иностранными инвесторами, рестрикциями со стороны ЕС и США для контрагентов из этих юрисдикций первичные и вторичные доходы к выплате не будут расти, а их баланс будет оставаться на низком уровне, причем доходы к получению, по всей видимости, будут продолжать снижаться быстрее доходов к выплате.

"Импорт в стоимостном выражении, скорее всего, будет сохраняться на стабильном уровне из-за необходимости поддерживать закупки инвестиционных и промежуточных товаров, роста общего уровня мировых цен", - отмечается в исследовании.

Кроме того, обязательства всех секторов российской экономики перед нерезидентами за I квартал 2025 года выросли на $5,1 млрд, тогда как в I квартале 2024 года они сократились на $4,3 млрд.