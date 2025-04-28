Мишустин рассказал о новом нацпроекте

Новый нацпроект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поможет российским аграриям ставить новые рекорды.

Глава правительства отметил, что современные решения востребованы и в аграрном секторе. И речь не только об оборудовании для сельского хозяйства, указал Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне общества "Знание". Для стабильных урожаев необходимы свой семенной фонд, эффективные удобрения, а для развития животноводства нужны, в частности, безопасные кормовые добавки, а также ветеринарные препараты.

Усилить работу по всем направлениям, как подчеркнул председатель правительства, позволит реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".