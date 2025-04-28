Мишустин: экономика РФ выстояла против санкций и растет

Оппоненты ввели против России около 30 тыс. санкций, но отечественная экономика выстояла и растет.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание".

"Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия - все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около 30 тыс. Вопреки им российская экономика выстояла", - подчеркнул он.

Для этого правительством под руководством президента принимался целый комплекс решений, добавил Мишустин. Он указал, что ВВП России растет и по темпам существенно обгоняет показатели развитых стран.