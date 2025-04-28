Украина закупит около 1 млрд куб. м газа на деньги Европы

Финансирование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительства Норвегии позволит Украине закупить около 1 млрд куб. м газа. Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Глава "Нафтогаза" Роман Чумак, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что финансирование уже доступно и незамедлительно будет направлено на закупку газа.

"Эти средства критически важны для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в текущих условиях," - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава ЕБРР подписали кредитный договор, предусматривающий привлечение €270 млн от ЕБРР под государственные гарантии и сопровождающийся грантом в €140 млн от правительства Норвегии.

20 апреля бывший глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах практически исчерпаны и стране придется импортировать порядка 5,5-6,3 млрд куб. м газа. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что Киеву с учетом действующих цен на газ придется срочно искать и просить у партнеров €2 млрд.