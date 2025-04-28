Неожиданный рост евро привел к проблемам в Европе

После введения президентом США Дональдом Трампом крупных пошлин курс европейской валюты неожиданно вырос. Вероятно, это приведет к уменьшению прибыли европейских компаний на 2–3 процентных пункта, что усилит эффект от пошлин, пишет Reuters.

По словам авторов, обычно экономисты считают, что из-за пошлин валюты стран ослабнут, что поможет снизить ущерб. Но произошло все наоборот - на рынке началась паника, и доллар, который обычно считается надежной валютой, начал терять свои позиции.

Курс евро же поднялся, что обусловлено значительным увеличением расходов в Германии, говорится в материале. С начала марта курс европейской валюты вырос примерно на 10% и достиг исторического максимума на основе взвешенной торговли — ключевого индикатора для Европейского центрального банка. Половина этого роста пришлась на апрель, что стало самым значительным месячным ростом с конца 2022 года.

В Goldman Sachs считают, что это тревожный сигнал для экономики региона, которая сильно зависит от экспорта. По оценкам экспертов, компании, входящие в индекс STOXX 600, получают около 60% своих доходов из-за рубежа, причем почти половина этих доходов приходится на США.

По словам главы отдела стратегии европейских акций в Barclays Эммануэля Кау, тренд, при котором «более слабый рост и гораздо более сильный евро», является своего рода двойным ударом по Европе.