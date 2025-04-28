Силуанов обозначил главные приоритеты бюджетной политики

Главными приоритетами бюджетной политики являются обеспечение обороноспособности и поддержка граждан.

Об этом 28 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в рамках просветительского мероприятия.

«Сегодня основной приоритет — это обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета, как мы сейчас говорим. Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, средства, необходимые для обеспечения основных приоритетов, помогла собрать новая налоговая политика.

Силуанов пояснил, что принятый в прошлом году пакет налоговых изменений улучшил справедливость и дал возможность привлечь средства, необходимые для реализации основных целей. Как отметил министр, нововведения нашли понимание и у населения страны.