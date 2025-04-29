Эффект от пошлин Трампа для автопрома сравнили с кризисом 2008 года

Негативный эффект для мировой автомобильной промышленности из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа по своим масштабам будет сопоставим с последствиями мирового финансового кризиса 2008 года и кризисом, вызванным пандемией COVID-19 в 2020 году. Такой прогноз представила газета Financial Times (FT), опираясь на данные руководителей компаний-автопроизводителей.

Как отметил топ-менеджер одной из автомобильных компаний, говоривший на условиях анонимности, кризис может оказаться даже глубже, чем это уже случалось ранее в XXI веке.

"Я считаю, что этот порочный круг запустится летом", - отметил он.

Газета подчеркнула, что до недавнего времени руководители отрасли старались публично не критиковать политику Трампа, рассчитывая на то, что им и главам их стран удастся добиться выгодной сделки с Вашингтоном. Теперь многим из них кажется, что переговоры заходят в тупик и начинают высказываться активнее. Как считает председатель правления Stellantis (бренды Chrysler и Jeep) Джон Элканн, от тарифов пострадает не только европейский или азиатский автопром, но и американский, который защищает Трамп.

"Это будет трагедией, поскольку производство автомобилей является источником рабочих мест, инноваций, крепких сообществ", - добавил он.

Автопром стал одним из главных бенефициаров производственной глобализации и формирования международных цепочек поставок. При этом такие компании как Volkswagen, Toyota, Hyundai и General Motors оказались в глубокой зависимости как от американского, так и от китайского авторынков. Теперь обе эти страны становятся главными участниками торговой войны, из-за которой автопром оказывается под перекрестным огнем. По мнению гендиректора крупного поставщика автомобильных материалов RHI Magnesita Стефана Боргаса, автопроизводителям придется менять налаженные цепочки поставок и корректировать их с учетом тарифной политики. В то же время, считает Боргас, автопроизводители из ЕС, США и Китая должны делать это в кооперации друг с другом, дабы минимизировать последствия политики Трампа.

О тарифах

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно с этим президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.