Как долго продержится нынешний курс рубля: прогноз аналитиков

На рост рубля повлияло несколько внешних и внутренних факторов, которые в дальнейшем могут дать импульс как для дальнейшего укрепления, так и для ослабления нацвалюты, рассказали «РИА Новости» эксперты.

Снижению доллара способствовала эскалация торговых войн США, которая привела к оттоку инвесторов из долларовых активов. Рубль получил поддержку от ожидания улучшения геополитической ситуации, снижения импорта, жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, продажи валюты экспортёрами для выплаты налогов, а также бюджетное правило.

«Поддержку оказывают действия Минфина по бюджетному правилу. Несмотря на низкие цены на нефть, это создаёт валютный избыток на рынке. Кроме того, ослабляется зависимость бюджета от поставок углеводородов: доля соответствующих доходов упала», — указывает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он отмечает, что рубль растёт даже на фоне снижения нефтяных котировок.

До конца мая рубль будет удерживать относительно сильную позицию. Для мая характерен относительно узкий диапазон колебаний курса. Из-за длинных праздников бизнес и население стремятся завершить валютные операции заранее, поясняет руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Однако летом ситуация может измениться. Спрос на валюту со стороны граждан обычно растёт в сезон отпусков. В случае послабления санкций наладятся новые каналы для импорта, что окажет давление на рубль, говорит вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Кроме того, на курс будут давить низкие цены на энергоносители.

После майских праздников завершится влияние налогового периода, а сохранение ключевой ставки на уровне 21% годовых поддержит национальную валюту лишь частично.

«Если нефть продолжит дешеветь, а геополитические риски усилятся, курс может откатиться к 90 ₽ за доллар», — уточняет Владислав Антонов.

По его словам, санкции против Мосбиржи и низкая ликвидность рынка добавляют непредсказуемости. Из-за любого неожиданного события возможен скачок как к 75 ₽, так и 100 ₽ за доллар.