Суд ЕС запретил Мальте предоставлять гражданство инвесторам

Мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство Европейского союза, постановил Европейский суд.

По мнению высшей судебной инстанции ЕС, государство-член не имеет права выдавать свое гражданство в обмен на заранее установленные платежи или инвестиции, пишет Financial Times.

«Предоставление гражданства за фиксированные платежи фактически превращает его получение в чисто коммерческую сделку», — говорится в решении суда.

Европейская комиссия инициировала разбирательство еще в 2023 году, утверждая, что коммерциализация паспортов подрывает «суть гражданства ЕС», основанного на взаимном доверии между странами-участницами. Особенность мальтийского гражданства заключается в том, что его обладатели получают право жить и работать в любой стране Евросоюза, а также голосовать на европейских выборах.

Ранее под давлением Брюсселя от аналогичных программ уже отказались Кипр и Болгария. Еврокомиссия настаивала, что подобные схемы создают риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. Мальта в 2020 году пересмотрела свою программу, заявив об ужесточении проверки кандидатов, однако это не убедило европейские власти.

Согласно действующим правилам, для получения мальтийского паспорта необходимо внести единовременную инвестицию от 600 тысяч евро, приобрести или арендовать недвижимость, сделать благотворительный взнос в размере 10 тысяч евро и прожить в стране три года. Для инвесторов, вложивших 750 тысяч евро срок обязательного проживания сокращается до одного года. Как показало расследование Financial Times, среди получателей мальтийских паспортов оказались 16 политически значимых лиц, которые впоследствии либо попали под санкции, либо были осуждены за различные преступления.

При этом постоянно проживать на Мальте не требовалось — достаточно было посетить остров для сдачи биометрических данных, подачи документов и прохождения собеседования. После начала спецоперации в марте 2022 года Мальта приостановила выдачу «золотых паспортов» гражданам России и Беларуси.

Еврокомиссия в своем иске указывала, что требование только «легального проживания» для получения мальтийского гражданства не создает «подлинной связи между республикой и заявителем». В итоге суд постановил, что, создав институционализированную схему продажи гражданства, Мальта нарушила свои обязательства по договорам ЕС, отметило издание.