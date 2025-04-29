В ЦБ высказались о пошлинах от США

Торговые конфликты способны вызвать удешевление сырья, что провоцирует инфляцию и может вынудить Центробанк ужесточить монетарную политику. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на бизнес-завтраке «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», организованном «Ведомостями», передает РБК.

По словам Тремасова, торговые войны «создают все проблемы, негативно влияют на глобальную торговлю». Он также отметил, что ситуация замедляет экономику.

«И результатом замедления мировой экономики является охлаждение, снижение спроса на сырье», — отметил Тремасов.

Он также сообщил, что сырьевые ресурсы — ключевой компонент российского экспорта, и ситуация неизбежно приводит к уменьшению доходов государства от экспорта. В свою очередь, это может негативно сказаться на национальной валюте, вызвать инфляционные риски и потребовать более жестких мер в области денежно-кредитной политики, добавил советник председателя.

Ранее агентство Reuters сообщило, что после введения президентом США Дональдом Трампом крупных пошлин курс европейской валюты неожиданно вырос. Вероятно, это приведет к уменьшению прибыли европейских компаний на 2–3 процентных пункта, что усилит эффект от пошлин, отметили авторы.