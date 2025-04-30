В России начнут маркировать бакалею, косметику и бытовую химию

С 1 мая в России расширяется список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом RT сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак».

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Как отмечается, первый этап обязательной маркировки коснётся снеков, мыла, моющих и чистящих средств и бытовой химии.

До ввода обязательных требований для участников отрасли проводился бесплатный и добровольный эксперимент: на рынке косметики и бытовой химии он начался 14 января 2024, а для рынка бакалеи — 1 июля 2024 года.

«Чтобы снизить нагрузку на бизнес, маркировка будет внедряться поэтапно», — отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

С 1 мая маркировка станет обязательной для мыла и моющих средств, а также бытовой химии, коды также будут наноситься на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн.