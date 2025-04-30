Названы три региона РФ с ростом долговой нагрузки населения

В 2024 году рост закредитованности населения зафиксирован лишь в трёх российских регионах — Астраханской области, Крыму и Туве, следует из данных Банка России. Для сравнения: в 2023 году негативная динамика отмечалась в десяти субъектах.

Тува третий год подряд сохраняет лидерство по уровню финансовой нагрузки: жителям республики нужно почти 32 средние зарплаты, чтобы погасить свои долги. В Астраханской области показатель вырос до 16,3, а в Крыму — до 13. Несмотря на небольшой рост, в обоих случаях уровень долговой нагрузки остаётся ниже, чем в Туве.

В среднем по стране уровень закредитованности в 2024 году снизился до 13,9, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в предыдущем году.

Кроме Тувы, высокие значения зафиксированы в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8). Самые низкие показатели — в Кабардино-Балкарии, Камчатском и Сахалинском краях, Дагестане и Чечне — от 10 до 10,5.

ЦБ рассчитывает показатель закредитованности как отношение средней задолженности на одного заемщика к среднемесячному доходу за год, отмечает РБК. Данные по новым регионам (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) не публикуются. В 2024 году также стали доступны показатели по Бурятии (15,9) и Забайкалью (13,3), которые в 2023 году отсутствовали.