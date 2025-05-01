В США поддержали пошлины в 500 процентов для закупающих у РФ нефть и газ стран

Около 72 членов Сената США высказались в поддержку законопроекта, предусматривающего введение новых санкций в отношении России. Предлагаемые ограничения включают установление 500-процентных тарифов на импорт из государств, приобретающих российские нефть и газ. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

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Согласно данным Bloomberg, законопроект предполагает введение пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. Помимо этого, санкции запрещают американским гражданам приобретать российский государственный долг.

— Я думаю, что (президент США Дональд — прим. «ВМ») Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия, — цитирует Грэма агентство.

По мнению сенатора, президент России Владимир Путин «совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом», а предлагаемый законопроект является важным инструментом в распоряжении американского лидера.

Жесткая экономическая политика Трампа оказала влияние на многие страны, но наиболее существенные повышения пошлин коснулись Китая. 9 апреля президент США объявил о немедленном увеличении торговых пошлин в отношении КНР до 125 процентов.