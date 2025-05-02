"Ну какие же негодяи". Явлинский рассказал об извинениях США

В США извинились и признали эффективность для СССР экономической реформы Явлинского, которая, исходя из рассекреченных документов, тайно была отклонена на Совете нацбезопасности Штатов. Об этом сообщил ТАСС соавтор программы "500 дней", российский экономист и политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Через два года после того, как мою экономическую реформу отклонили, госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил мне свою книжку с эпиграфом-посланием для меня. Теперь, после рассекречивания документов, я понимаю, что означают его слова. В этом послании он как бы извинился передо мной, написав: "Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время", - рассказал Явлинский.

Недавно в США рассекретили протокол заседания Совета национальной безопасности США, на котором обсуждалась программа Григория Явлинского о создании экономического договора между республиками СССР. Обсуждение шло перед саммитом G7 1991 года, в котором впервые должен был принять участие Советский Союз. В результате обсуждения члены Совбеза США пришли к выводу, что программа Явлинского неплохая и даже лучше, чем у Примакова, но решили, что надо сделать так, чтобы эта программа не была поддержана, поскольку это угрожало Штатам резким экономическим подъемом Советского Союза.

Недавно экономист Джеффри Сакс прислал Григорию Явлинскому письмо с рассекреченными документами того Совбеза США, где и обсуждался срыв его экономической программы.