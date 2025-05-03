Подсчитано, сколько санкций ввели против России

С 2014 года страны Запада ввели против РФ примерно 29 тысяч санкций. По данным аналитического портала Castellum, больше всего рестрикций было введено США, Канадой и Швейцарией.

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98% рестрикций были введены в 2022 году. Общее число санкций к началу этого года достигло 28937 ограничений, при этом около 25% всех санкций принадлежит США.

Канаде принадлежит доля в 12,6%, а Швейцарии — в 11,3%. В список лидеров по количеству введенных антироссийских санкций также вошли Норвегия, ЕС, Исландия, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Япония.