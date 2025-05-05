Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть

Goldman Sachs понизил свой прогноз цен на нефть, отражая пересмотр в сторону повышения ожидаемого предложения ОПЕК+ начиная с июля.

Теперь американский инвестиционный банк ожидает, что нефть Brent будет в среднем стоить 60 долларов за баррель, а WTI — 56 долларов в оставшейся части 2025 года, что ниже предыдущих прогнозов в 63 и 59 долларов соответственно. На 2026 год Goldman прогнозирует среднюю цену Brent/WTI на уровне 56/52 долларов по сравнению с предыдущими прогнозами 58/55 долларов.

Корректировка произошла после того, как группа из 8 стран в рамках ОПЕК+ решила увеличить добычу на 411 000 баррелей в день в июне, что соответствует базовому сценарию Goldman.

«Это решение, вероятно, отражает относительно низкие запасы и более широкий переход к долгосрочному равновесию, направленному на поддержание внутренней сплоченности и стратегическое сдерживание добычи сланцевой нефти в США», — заявили стратеги Goldman под руководством Даана Стрёйвена в своей аналитической записке.

Теперь банк предполагает еще одно увеличение на 411 000 б/д в июле, что выше предыдущей оценки в 140 000 б/д, отражая изменение ожиданий относительно производственной стратегии группы.

«Субботнее решение повышает нашу уверенность в том, что новый базовый размер увеличения добычи, вероятно, составляет 0,41 млн б/д», — продолжили стратеги.

Они также указали на более сильную, чем ожидалось, экономическую активность в США, включая стабильные данные по занятости и индексу ISM, как на причину, по которой ОПЕК+ может сохранить текущие темпы увеличения добычи, когда группа снова соберется 1 июня.

Несмотря на напряженную ситуацию на спотовом рынке, Goldman сохраняет осторожный прогноз по ценам на нефть, отмечая риски снижения.

«Наше ключевое убеждение остается в том, что высокие свободные мощности и высокий риск рецессии смещают риски для цен на нефть в сторону понижения», — говорится в записке.

Аналитики предупреждают, что цены на нефть могут столкнуться с дополнительным снижением, если добыча продолжит расти, а спрос ослабнет.

По данным банка, постепенное сворачивание сокращений ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в день может привести к снижению цены Brent до уровня чуть выше 40 долларов, а WTI — до 45 долларов к концу 2026 года. В более неблагоприятном сценарии, отмеченном глобальным экономическим спадом, Brent может упасть примерно до 40 долларов.