Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть

Goldman снизил прогноз цен на нефть из-за ожидаемого роста добычи ОПЕК
Goldman Sachs понизил свой прогноз цен на нефть, отражая пересмотр в сторону повышения ожидаемого предложения ОПЕК+ начиная с июля.
Теперь американский инвестиционный банк ожидает, что нефть Brent будет в среднем стоить 60 долларов за баррель, а WTI — 56 долларов в оставшейся части 2025 года, что ниже предыдущих прогнозов в 63 и 59 долларов соответственно. На 2026 год Goldman прогнозирует среднюю цену Brent/WTI на уровне 56/52 долларов по сравнению с предыдущими прогнозами 58/55 долларов.
Корректировка произошла после того, как группа из 8 стран в рамках ОПЕК+ решила увеличить добычу на 411 000 баррелей в день в июне, что соответствует базовому сценарию Goldman.
«Это решение, вероятно, отражает относительно низкие запасы и более широкий переход к долгосрочному равновесию, направленному на поддержание внутренней сплоченности и стратегическое сдерживание добычи сланцевой нефти в США», — заявили стратеги Goldman под руководством Даана Стрёйвена в своей аналитической записке.
Теперь банк предполагает еще одно увеличение на 411 000 б/д в июле, что выше предыдущей оценки в 140 000 б/д, отражая изменение ожиданий относительно производственной стратегии группы.
«Субботнее решение повышает нашу уверенность в том, что новый базовый размер увеличения добычи, вероятно, составляет 0,41 млн б/д», — продолжили стратеги.
Они также указали на более сильную, чем ожидалось, экономическую активность в США, включая стабильные данные по занятости и индексу ISM, как на причину, по которой ОПЕК+ может сохранить текущие темпы увеличения добычи, когда группа снова соберется 1 июня.
Несмотря на напряженную ситуацию на спотовом рынке, Goldman сохраняет осторожный прогноз по ценам на нефть, отмечая риски снижения.
«Наше ключевое убеждение остается в том, что высокие свободные мощности и высокий риск рецессии смещают риски для цен на нефть в сторону понижения», — говорится в записке.
Аналитики предупреждают, что цены на нефть могут столкнуться с дополнительным снижением, если добыча продолжит расти, а спрос ослабнет.
По данным банка, постепенное сворачивание сокращений ОПЕК+ на 2,2 миллиона баррелей в день может привести к снижению цены Brent до уровня чуть выше 40 долларов, а WTI — до 45 долларов к концу 2026 года. В более неблагоприятном сценарии, отмеченном глобальным экономическим спадом, Brent может упасть примерно до 40 долларов.
«Хотя это еще менее вероятно, мы не исключаем дальнейшего увеличения добычи сверх отмены сокращений на 2,2 млн б/д, что все равно оставит нескольким ключевым производителям OPEC значительные свободные мощности», — добавили стратеги.