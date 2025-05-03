Новак: торговые войны в мире скажутся на спросе на нефть

Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА Новости.

Новак отметил, что в последние месяца наблюдаются торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста.

«По прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса [на нефть]», — пояснил вице-премьер.

Новак отметил, что и Россия, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Кувейт могли бы гораздо больше добывать нефти.

По его словам, у России есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, но Москва сдерживает добычу.

Набиуллина сообщила, что торговые войны представляют риск для экономики России

Ранее в ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае.