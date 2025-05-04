Путин рассказал о рисках после ухода западных брендов из РФ

После массового ухода западных компаний из страны три года назад стало ясно, что российская экономика была сильно зависима от иностранных брендов и технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима», — отметил Путин в фильме, комментируя ситуацию трехлетней давности, когда многие западные компании покидали российский рынок.

Трансляция проходит на телеканале «Россия 1». Он признался, что рисков для страны в тот момент было много, включая экономический кризис.

Ранее член Совета Федерации Иван Абрамов сообщил, что в России сейчас идет юридический процесс возвращения западных брендов: компании регистрируют логотипы и авторские права. Он отметил, что некоторые компании используют юридические хитрости, возвращаясь под другими брендами и создавая новые юридические лица, чтобы избежать ограничений в своих странах.