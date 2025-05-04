В Поднебесной реализуется проект еще одной "Великой стены"

В седьмой по величине пустыне Поднебесной - Кузупчи, расположенной к югу от большой излучины Хуанхэ в автономном районе КНР Внутренняя Монголия, реализуется грандиозный энергетический проект, который уже получил название "Солнечная Великая стена". Ранее в мировой прессе уже публиковались фотографии строительства этого объекта. На них виден ряд солнечных панелей и проектов по производству фотоэлектрической энергии в пустыне.

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И действительно, по масштабам его сравнивают с Великой китайской стеной, хотя завершение ее строительства планируют уже через пять лет. И еще одна интересная деталь, о которой напоминают репортеры: на восточной окраине пустыни расположены так называемые "поющие пески", в сухую погоду они издают звук, похожий на мелодию органа.

А британское издание Express утверждает, что протяженность солнечного комплекса составит около четырехсот километров, ширина достигнет пяти километров. Известно также, что ожидаемая установленная мощность объекта составит сто гигаватт. Этой мощности будет достаточно для обеспечения электроэнергией всей китайской столицы и прилегающих регионов. Кроме того, проект позволяет организовывать борьбу с опустыниванием местных земель.

Что же касается стоимости проекта, то он уже оценивается в €87 млрд. Прогнозируется, что он создаст около пятидесяти тысяч рабочих мест для жителей региона.

Кстати, по данным Национального энергетического управления Китая, в минувшем году совокупная мощность солнечной генерации в стране превышала 880 гигаватт. КНР остается мировым лидером и в производстве солнечных панелей и продолжает инвестировать в крупные проекты в области возобновляемой энергетики, включая ветроэнергетику.