Рубль упадет после «курсовых качелей»

C учётом переукрепления рубля (по состоянию на апрель 2025 года) Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидает возникновения «курсовых качелей» с перелётом в более или менее масштабное переослабление российской валюты.

Разумеется, в 2026–2027 гг. потенциал этих «качелей» исчерпывается, и курс, по оценкам, выходит в коридор 110–113 руб. за доллар. Он, вероятно, и окажется равновесным в новых условиях, отмечается в прогнозе ЦМАКП.

Это ослабление рубля, с высокой вероятностью, приведёт к усилению инфляции, подчеркивают эксперты центра. «Если не вырастут цены на нефть или не сократятся расходы бюджета, оценка курса 110–113 руб. за доллар выглядит еще очень оптимистичной», — считает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.