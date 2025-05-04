Трамп сообщил о ежедневных потерях США при Байдене

Президент США Дональд Трамп оценил ежедневные потери страны при Джо Байдене в сумму до шести миллиардов долларов.

Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Соединенные Штаты ежедневно теряли от пяти до шести млрд долларов из-за торговой политики Джо Байдена.

«С Байденом мы каждый день теряли пять-шесть миллиардов. Я в рекордные сроки снизил этот показатель до отличного уровня. Речь идет всего о ста днях, но только представьте себе, мы каждый день теряли пять млрд из-за торговли», – заявил Трамп, передает ТАСС.

Он также выразил убеждение, что введенные им пошлины помогут сделать США «очень богатой страной». Трамп обвинил СМИ в чрезмерной критике его тарифной политики, отметив, что ввел эффективные экономические меры для исправления ситуации.

В апреле Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.

Ранее The Wall Street Journal писала, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.