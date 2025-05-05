Стало известно, когда ЕС может запретить импорт российского газа

Европейский союз планирует предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам.

Еврокомиссия намерена представить планы 6 мая в Страсбурге, согласно которым в июне будет предложено запретить импорт российского газа по трубопроводам и в виде СПГ по долгосрочным соглашениям, сообщили источники.