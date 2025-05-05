Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России обнародовал официальные курсы валют на 6 мая 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс доллара повышен до 81,91, евро — до 92,9, а юаня — до 11,3 рубля. На 1 мая американская валюта стоила 81,49 рубля, а евро — 92,83 рубля. Что касается юаня, то пять дней назад он стоил 11,17 рубля.

Ранее появился прогноз, согласно которому летом курс доллара может дойти до 60-70 рублей. Такое развитие событий возможно в случае серьезного притока иностранных инвестиций в Россию. Впрочем, если геополитическая ситуация начнет ухудшаться, то «американец» имеет все шансы укрепиться до 90-100 рублей.

С начала этого года российская валюта укрепилась относительно доллара сильнее прочих и за четыре месяца прибавила 38,8 процента.