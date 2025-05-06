ЦБ сообщил о росте числа финансовых пирамид

Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности в первом квартале этого года, что почти на 56% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2024 года количество таких субъектов снизилось на 8,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Из общего числа выявленных нарушителей 1638 имели признаки финансовых пирамид, 897 — признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 236 — признаки нелегальных кредиторов, сообщает регулятор.

По инициативе Банка России за первый квартал было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. Кроме того, по материалам регулятора возбуждено более 120 административных дел и принято свыше 170 других мер, включая исковые заявления и меры по пресечению незаконной рекламы. Основную долю составляют псевдоинвестиционные интернет-проекты, действующие как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры. Большинство таких проектов краткосрочные, с минимальными первоначальными взносами. Организаторы обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в социальных сетях или телеграм-каналов, уточняет регулятор.

Наиболее распространенными предложениями мошенников были инвестиции в недвижимость, в том числе зарубежную, вложения в криптовалюты, драгоценные металлы, сырьевые товары и бизнесы с якобы быстрой окупаемостью. Среди менее распространенных вариантов встречались псевдоинвестиции в бизнес по аренде пауэрбанков. Для привлечения клиентов использовалась реклама на нефинансовых сайтах, в социальных сетях и через блогеров. Примечательно, что 86% выявленных компаний предлагали вносить средства в криптовалюте.

Среди субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг преобладали компании, предлагавшие торговлю с плечом, включая криптовалюту — 777 нелегальных форекс-дилеров. Также было выявлено 120 нелегальных брокеров, предлагавших псевдоинвестиционные услуги. Все эти организации действовали исключительно через интернет, без физических офисов.

Что касается нелегальных кредиторов, то они предоставляли займы под залог имущества, маскируя свою деятельность под ломбарды, оформляли краткосрочные займы как договоры хранения вещи в комиссионном магазине или выдавали займы под видом возвратного лизинга. При этом 25 нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, имея несколько офисов для оказания услуг.