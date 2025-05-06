ЕК раскрыла траты ЕС на российское топливо в 2024 году

Европейские страны в 2024 году потратили на российские энергоресурсы €23 млрд, рассказал на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Чиновник отметил, что Еврокомиссия приняла план, который позволит полностью отказаться от поставок из России к 2027-му году.

«Это €1,8 млрд в месяц. Это нужно прекратить. По этой причине сегодня Еврокомиссия приняла «дорожную карту», которая завершит работу [в этом направлении]», — уточнил Йоргенсен.

По его словам, Брюссель желает добиться независимости от России, прекратить «косвенную поддержку российской экономики».

После начала военной операции на Украине ЕС полностью прекратил закупать уголь из России, а также снизил долю российской нефти с 26 до 3%, газа — с 45 до 13% в общем объеме импорта, пояснил чиновник.

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По его оценке, освободиться от зависимости от российского топлива без проблем не удастся. Вместе с тем, предположил он, это можно сделать, если действовать постепенно, скоординированно.