В постпредстве РФ назвали план по отказу Евросоюза от российского газа саморазрушительным

Lenta.ru

Представленные Еврокомиссией антирыночные меры по отказу от энергоносителей из России нанесут европейской экономике еще больший ущерб. Об этом рассказали в постпредстве РФ при ЕС, пишет ТАСС.

В постпредстве РФ назвали план по отказу ЕС от российского газа саморазрушительным
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Так дипломаты прокомментировали представленную ЕК дорожную карту по прекращению импорта российских энергоресурсов.

«Разрекламированная Еврокомиссией дорожная карта с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле саморазрушительного курса на полный отказ от надежных поставок российских энергоносителей по доступным ценам», — посетовали в постпредстве.

Также отмечается, что деструктивные последствия этой политики для Европы налицо. Речь идет о затяжной стагнации экономики, деиндустриализации, падении благосостояния населения. В отличие от бюрократии в Брюсселе, европейский бизнес заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов, уточнили в постпредстве.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия собирается 6 мая обнародовать планы по запрету поставок российского газа в страны ЕС в рамках долгосрочных контрактов. В том числе речь идет о сжиженном природном газе, импорт которого в последние годы растет.

В конце апреля еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что факт зависимости европейского региона от поставок российского газа является очевидным.

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