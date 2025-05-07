Оценен объем финансирования Евросоюзом Украины

С 2022 года Евросоюз (ЕС) направил Украине 147 миллиардов евро. Объемы финансирования оценил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка, его слова приводит ТАСС.

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Выступая на дебатах в Европарламенте, чиновник заявил, что только военная помощь с начала боевых действий на территории страны составила 50,3 миллиарда евро. Помимо этого финансирования, в странах сообщества прошли обучение 73 тысячи украинских солдат.

В ходе выступления Шлапка также понадеялся, что Евросоюз сможет утвердить 17-й пакет антироссийских санкций до окончания польского председательства в объединении. Его срок истекает в конце июня 2025 года.

Ранее в апреле Испания призвала создать специальный фонд, который позволит использовать замороженные активы России для обороны Европы и поддержки Украины. Министр экономики страны Карлос Куэрпо предложил европейским коллегам создать временный инструмент для финансирования Украины и стран, расположенных на востоке Евросоюза.

Евросоюз уже нашел возможность финансировать Украину в обход вето Венгрии. Он создаст добровольный фонд помощи Киеву на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. В числе приоритетных направлений для финансирования отмечены крупнокалиберные артиллерийские снаряды, средства ПВО, ракеты, дроны, истребители, а также обслуживание оборудования и «нелетальная поддержка».