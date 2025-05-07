Венгрия и Словакия вместе выступят против отказа от российского газа

Венгрия и Словакия объединят усилия, чтобы противостоять плану Еврокомиссии о полном отказе от российского газа к 2027 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве 7 мая, пишет ТАСС.

Министр сообщил, что обсудил этот вопрос со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, который также выразил серьезные возражения против предложения Брюсселя. Он анонсировал «тесную координацию» между двумя странами.

По словам Сийярто, план Еврокомиссии угрожает энергобезопасности Венгрии и нарушает суверенитет стран ЕС, которые сами выбирают источники и поставщиков энергоресурсов. Венгерское правительство оценивает годовой ущерб от этого плана в 1,5 миллиарда евро.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее назвал план Еврокомиссии «экономическим самоубийством» и заявил, что будет работать над пересмотром предложенной Брюсселем дорожной карты по отказу от российского энергоснабжения.