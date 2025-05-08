Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по проекту «Сила Сибири - 2»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2» и поручили ускорить его реализацию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, его слова передает ТАСС.

«[Главы государств] обсуждали проект, он действительно важный, поэтому уже сделана определенная часть работы, которая связана с технико-экономическим обоснованием. В данный момент компании окончательно ведут переговоры, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу», — отметил он.