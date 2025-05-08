Курс биткоина превысил $100 тысяч

Стоимость биткоина впервые с 7 февраля 2025 года превысила $100 тысяч. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные площадки Binance.

По мнению экспертов, курс валюты очень динамичен. В декабре 2024 года цена на биткоин установила исторический максимум, выросла до $108,3 тыс. 20 января курс криптовалюты на торгах превысил отметку в $109 тыс.

После этого началось постепенное падение, вплоть до $75 тыс.

Утром в четверг, 8 мая, курс биткойна поднялся выше $99 тыс., обновив максимум почти за три месяца. По состоянию на 18:32 мск криптовалюта поднималась на 3,62%, до $100,6 тыс.

Рост биткоина обусловлен тем, что США и Китай планируют провести торговые переговоры, что позволит ослабить напряженность на рынках, отметили аналитики.