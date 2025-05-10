США возобновили поставки косметики в Россию

Согласно данным американской статслужбы, США вновь возобновили поставки косметики в Россию в феврале. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Уточняется, что в феврале поставлялось косметики всего на 15,8 тысячи долларов. А в марте эта сумма возросла до 504 тысяч. За прошедшие три года это максимальное значение.

В первый весенний месяц в Россию ввозили румяна — 493,6 тысячи долларов, а также лак и уход для ногтей — 10 тысяч долларов.

В марте 2025 года Китай сократил импорт косметики из США на фоне торговой войны. Покупки косметики из США за первый месяц весны сократились до 124,9 миллиона долларов — в годовом выражении снижение составило 29 процентов.