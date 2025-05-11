США возобновили поставки одного продукта в Россию

США в феврале и марте начали вновь поставлять России дикий рис. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Уточняется, что совокупно за два месяца Соединённые Штаты поставили России соответствующей продукции примерно на $450 тыс.

Как сообщает агентство, в итоге вышло, что в начале весны закупки стали рекордными с 2015-го. Если в феврале этого года поставки достигали $154,7 тыс., то в марте они возросли до $294,2 тыс. Это наибольший показатель с апреля 2015 года, когда закупки дикого риса США достигали отметки $431,7 тыс.

Торговля России и США в марте выросла до максимума за два года

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты вновь стали экспортировать в Россию косметические средства.