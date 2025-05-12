США и Китай достигли соглашения по тарифам

США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

В ходе переговоров делегации США и Китая договорились «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий», отмечает агентство.

США снизит торговые пошлины на большую часть китайского импорта с 145 до 30%. В свою очередь, тарифы Китая на американские товары будут снижены с 125 до 10%.

«У нас была очень серьезная и продуктивная дискуссия. Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны также намерены «создать механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений». Таким образом, США и Китай пришли к деэскалации тарифной войны, которая привела к спаду торговли через Тихий океан, отмечает издание.

Трамп заявил о достижении «отличного прогресса» на переговорах с Китаем

Напомним, что в марте 2025 года на фоне торговой войны Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. При этом в 2024 году на США приходилось 17% от всего китайского импорта пшеницы и пять процентов импорта СПГ.