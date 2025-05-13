Путин оценил состояние экономики России

Российская экономика демонстрирует устойчивость, развивается.

Об этом 13 мая заявил Президент РФ Владимир Путин с участниками Общероссийской общественной организации «Деловой России», передает ТАСС.

«Отмечу, что в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», — отметил Путин.

Глава государства отметил также значимость корректировки оценки роста ВВП за прошлый год до 4,3 процента.