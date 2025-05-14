В Госдуме нашли способ снизить цены на картошку

Снизить цены на картофель в России можно с помощью централизованных закупок корнеплодов у личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Такой способ справиться с подорожанием нашел председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

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Депутат Госдумы отметил, что за год картофель в стране подорожал втрое. В то же время импорт из Китая вырос в 25, а из Грузии — в 30 раз.

«Когда государство осуществляет централизованные закупки у частников — ЛПХ, мелких производителей — и выпускает их продукцию на внутренний рынок, тогда и крупные производители начнут снижать цены. И не будет у нас "золотой" картошки, и не придется наш "второй хлеб" ввозить из-за рубежа», — объяснил идею Миронов.

На урожайность и цены сельхозпродукции влияет погодный фактор, а дополнительных проблем создают дорогие кредиты из-за высокой ставки ЦБ, повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора на сельхозтехнику. В то же время у мелких фермеров и подсобных хозяйств нет доступа к прилавкам и мощностей для длительного хранения, в результате чего их урожай гниет и не попадает на рынок.

Глава ФАС Максим Шаскольский объяснял, что рекордный рост стоимости картофеля связан с тем, что корнеплод слишком был дешевым, и в последний год рынок компенсирует потери. Для сдерживания цен с 1 января по 31 июля действует беспошлинная квота на ввоз 150 тысяч тонн картофеля. Однако импортеры не спешат пользоваться ею, на 25 апреля остаток квоты составляет 130 тысяч тонн.

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ФАС уже предложила временно снизить требования к форме картофеля. В соответствии с инициативой ведомства Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) могла бы проработать с магазинами этот вопрос, чтобы туда поставлять продукцию, в настоящее время не считающуюся пригодной для розничных продаж.