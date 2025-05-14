В ФРГ призвали возобновить импорт газа из РФ

ФРГ необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе. Такое заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

По ее мнению, ФРГ должна «покончить с энергопереходом», поскольку «без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно». Вайдель уверена, что добиться этого «можно только посредством принципиально иной энергетической политики».

«Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — сказала она канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее впервые обратился к немецкому парламенту.

Вайдель отметила, что промышленное производство в ФРГ стремительно снижается из-за высоких цен на энергоносители, что, в свою очередь, ведет к росту безработицы в стране.