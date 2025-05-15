Ограничения на экспорт бензина в России могут продлить
Запрет на экспорт бензина, установленный до 31 августа, может быть продлен до конца октября. Как сообщает «Коммерсант», об этом заявили два источника, которые отметили, что вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака.
Мера распространяется на всех производителей, кроме тех, которые выпускают более 1 млн тонн бензина в год. По словам собеседника издания, на встрече с Новаком также обсуждались отказ от введения обязательного норматива продаж нефтепродуктов на срочном рынке и увеличение резерва под внеплановые заявки на перевозку бензина по железной дороге.
Сам запрет впервые ввели 1 марта 2024 года. Изначально он действовал по 31 августа 2024 года, однако на некоторый период был отменен. С сентября его действие продлили, а 29 ноября того же года правительство разрешило экспорт крупным производителям. Последний раз ограничения продлевались в конце февраля, до 31 августа.
В пресс-службе правительства по итогам совещания у вице-премьера сообщили, что цены на топливо стабильны, а дефицит в розничном сегменте отсутствует. Минэнерго и ФАС поручили следить за ценами, а также обеспечивать регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса.
При этом эксперты считают, что ограничения в текущем виде должны быть постоянными. Об этом заявили глава Российского топливного союза Евгений Аркуша и управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Аркуша подчеркнул, что впервые за долгое время период ремонтов на НПЗ прошел на фоне стабильного рынка и ценообразования. Дьяченко отметил, что продление запрета должно дополнительно поддержать рынок и избавить его от дисбаланса.