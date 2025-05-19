В летние месяцы 2025 года ожидается снижение курса национальной валюты до уровня 85-95 рублей за доллар.

Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» озвучил финансовый аналитик Андрей Бархота.

По его оценке, девальвация станет неизбежной вне зависимости от текущей рыночной конъюнктуры и внешних ограничений.

«Рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ. Поэтому не исключено, что летом государство может прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы ослабить национальную валюту», — пояснил эксперт.

Речь, в первую очередь, идёт о применении инструментов денежно-кредитной политики (монетарной). В результате, по мнению Бархоты, в летний период курс доллара может достичь 85-95 рублей.