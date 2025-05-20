ЕС отменит экономические санкции против Сирии

Министры иностранных дел государств Евросоюза отменят экономические ограничения в отношении Сирии.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы намерены... отменить экономические санкции против Сирии», - указала дипломат.

Решение примут сегодня на встрече глав МИД и минобороны ЕС.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что его ведомство готовится к ослаблению санкций в отношении Сирии, пишет RT.