Китайская Республика выразила свое недовольство в связи с введением 17-го пакета санкций Европейским Союзом против России, который также затрагивает интересы китайских фирм. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на пресс-брифинге в среду подчеркнула, что Пекин выступает против односторонних санкционных мер, которые не имеют правовой основы в международном праве.

Мао Нин отметила: «Китай решительно протестует и выражает недовольство по поводу необоснованных ограничений со стороны Европы, касающихся китайских компаний». Она призвала Европейский Союз прекратить применение двойных стандартов в сфере торгово-экономического взаимодействия с Россией.

В новом черном списке ЕС оказались 189 танкеров из так называемого «теневого флота» России. Представитель МИД КНР акцентировала внимание на том, что нормальные торговые отношения между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться внешнему вмешательству.

Кроме того, Мао Нин напомнила о том, что многие страны, включая государства ЕС и США, продолжают вести активную торговлю с Россией. Она также подтвердила приверженность Китая к мирному разрешению конфликта в Украине и строгому контролю за экспортом товаров двойного назначения.

В завершение своего заявления представитель МИД КНР сообщила о готовности принять необходимые меры для защиты законных прав и интересов страны в ответ на действия Евросоюза. Напомним, что 20 мая Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, включающий 17 физических лиц и 58 компаний, а также упомянутые танкеры, которые игнорируют установленный потолок цен на российскую нефть.

Напомним, ранее посольство КНР в США назвало АТР примером мира и развития. Тем временем Вагенкнехт раскритиковала 17-й пакет санкций ЕС против России.