Дефицит бюджета Китая достиг рекорда

Фискальное стимулирование Китая привело к увеличению дефицита бюджета за четыре месяца до рекордно высокого уровня. Это связано с тем, что власти КНР усилили поддержку экономики на фоне эскалации торгового конфликта с США.

По расчетам Bloomberg, общий дефицит достиг 2,65 трлн юаней ($367 млрд) в январе-апреле, что является рекордно высоким показателем. Дефицит увеличился более чем на 50% по сравнению с периодом годом ранее.

Это самое ясное свидетельство того, что Пекин перешел на более высокую передачу в развертывании фискального стимулирования. Власти пытаются помочь экономике пережить внешние потрясения.

Напомним, тарифы США на большинство китайских товаров выросли до непомерно высокого уровня в 145% в апреле, прежде чем две страны договорились о перемирии в начале этого месяца.