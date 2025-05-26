Еврокомиссия может ввести санкции против Румынии

Еврокомиссия (ЕК) может ввести санкции в отношении Румынии, если страна не будет выполнять обязательства по бюджетной реформе и сокращению дефицита бюджета. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, ЕК внимательно следит за экономической ситуацией в Румынии и ожидает от правительства страны четкий план по сокращению дефицита на следующие семь лет. Отмечается, что любое отклонение от текущих обязательств Бухареста в сфере экономической политики должно согласовываться с исполнительным органом ЕС.

Румынские власти в свою очередь стараются избежать санкций со стороны ЕК. Избранный президент Румынии Никушор Дан почти ежедневно встречается с чиновниками министерства финансов и обсуждает налогово-бюджетную политику. Глава Минфина Марчел Болош подчеркнул, что "на данном этапе Румынии необходимо выполнить свои обязательства по бюджетной реформе, прежде чем просить ЕК пересмотреть пути по сокращению дефицита бюджета".

По данным портала g4media, в 2024 году в Румынии был зарегистрирован самый высокий бюджетный дефицит в Евросоюзе - 9,3%. Румыния разработала план налоговой консолидации для сокращения дефицита до 7% в этом году. Однако данные на начало года показывают, что дефицит остается высоким, в то время как экономика простаивает. Ранее Никушор Дан заявлял, что сокращение бюджетного дефицита является приоритетом страны.