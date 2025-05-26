Госдолг Украины резко вырос почти на 5% за апрель

Государственный долг Украины увеличился за апрель почти на 5% и составил 180 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

«За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном – на 4,8% (+8,2 млрд долларов)», – написал Гетманцев в Telegram-канале.

По его данным, на 30 апреля совокупный госдолг и гарантированный государством долг в гривне составил 7,480 трлн, в валютном эквиваленте – 180 млрд долларов.

Гетманцев отметил, что с января по апрель долг вырос на 8,4%, или на 13,9 млрд долларов. Основная часть увеличения произошла за счет роста задолженности перед Евросоюзом, которая составила 13,1 млрд долларов за четыре месяца благодаря нескольким траншам по различным программам.

Депутат добавил, что в структуре украинского госдолга 74,5% приходится на внешний долг. Бывший премьер Николай Азаров подчеркивал, что страна не сможет обслуживать долг без постоянной помощи Запада. Издание «Экономическая правда» прогнозировало, что в 2025 году госдолг Украины достигнет 110% от ВВП.

Власти в Киеве признают, что самостоятельно финансируют только военные расходы, а остальные статьи бюджета покрываются зарубежной поддержкой, причем большая часть средств предоставляется в виде кредитов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. А министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.