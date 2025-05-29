Санкции, введенные западными странами против РФ, способствовали укреплению экономики внутри государства. Об этом сообщает The Conversation.

В статье отмечается, что некоторые транснациональные компании потихоньку готовятся к улучшению отношений с Россией, несмотря на продолжение конфликта. Как подчеркивают авторы, хотя иностранные компании были вынуждены продать свои активы в России из-за западных санкций, многие из них не ушли полностью или сделали это формально.

Это позволяет международным корпорациям соблюдать санкционные ограничения в краткосрочной перспективе и оставляет им возможность для возвращения в будущем, говорится в материале. Согласно тексту статьи, «вместо того, чтобы ослабить экономическую основу, санкции, возможно, укрепили ее».

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В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества во вторник, 27 мая, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет создавать благоприятные условия для западных компаний, которые оставили своих сотрудников без работы и покинули страну.