Курс рубля на лето: может снизиться до 90 за доллар

Официальный курс доллара на выходные (31 мая – 1 июня) составил 78,62 рубля. В глазах многих аналитиков российская валюта переукреплена, а обоснованным является курс в 90-95 за «американца». Когда рубль, находящийся сейчас на рекордно высоком за последние два года уровне, развернется в сторону ослабления? Очевидно, тогда, когда начнут уходить или терять свою силу факторы, которые поддерживали его с января 2025 года. Актуальный вопрос: может ли это произойти наступающим летом?

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Пока ничего подобного не происходит рубль только укрепляет позиции. Во-первых, геополитические новости по поводу переговоров между Москвой и Вашингтоном дали игрокам финансового рынка надежду не только на нормализацию двусторонних отношений, но и на скорейшее мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Это создает интерес нерезидентов к российским активам. Во-вторых, в мае экспортеры особенно активно продавали доллары и евро, и пока на рынке сохраняется значительное предложение валютной выручки. В-третьих, снизился спрос на валюту, поскольку импорт остается ограниченным из-за логистических издержек и сложностей с расчетами. В-четвертых, на стороне рубля играет высокая (21%) ключевая ставка ЦБ.

Однако есть вероятность, что летом действие этих факторов начнет ослабевать. В частности, спрос на валюту может традиционно вырасти, причем как со стороны импортеров, так и населения, планирующего заграничный отпуск, а ЦБ – снизит ставку (если не на июньском заседании, то на июльском). Кроме того, рынки может постичь разочарование относительно эффективности и мирных переговоров. Своими взглядами на ближайшие перспективы рубля с нами поделились финансовые эксперты.

Игорь Николаев, главный научный сотрудник Института экономики РАН:

«Геополитический фактор всё еще сохраняет влияние на рубль, и пока оно сугубо позитивное. Тем не менее, ситуация крайне переменчивая, и непонятно, чего ждать впереди. Ясно, что если рынки разочаруются в американо-российском диалоге, а США введут санкции, курс может развернуться. Гадать сейчас на эту тему – дело неблагодарное. Правительство РФ, Центробанк стараются не делать ничего такого, что ослабляло бы рубль. Тем более, что нынешний крепкий курс положительно сказывается на инфляции. Но, с другой стороны, с таким рублем не получится выполнить бюджетные обязательства на 2025 год, профинансировать дефицит, параметры которого Минфин повысил с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП (с 1,2 трлн до 3,8 трлн рублей). И вот этот монетарный фактор будет играть против рубля с куда большей силой и предсказуемостью, нежели геополитический. Соответственно, летом курс отечественной валюты как минимум перестанет укрепляться, а как максимум – снизится до 90 за доллар. Но обвального падения я не жду».

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

«Внешнеполитическая повестка остается важным риском. Отсутствие прогресса в урегулировании военного конфликта и возможное ужесточение ограничительных мер со стороны западных стран создают давление на рубль. В то же время любые позитивные новости или даже слухи, связанные с деэскалацией, способны краткосрочно укрепить курс российской валюты. Следующий этап переговоров в Стамбуле назначен на 2 июня. По их результатам президент Трамп может принять решение по санкциям. Если реализуется угроза установить пошлину в 500% на импорт в США из стран, которые покупают российскую нефть, скорее всего, пара доллар-рубль вернется к отметке 90 и даже выше. Но, скорее всего, Трамп предпочтет в ближайшем будущем не усиливать санкционное давление, чтобы не усложнять переговорный процесс, который идет, пусть даже очень медленно и со скрипом.

Жесткая денежно-кредитная политика продолжает поддерживать российскую валюту, но 6 июня ЦБ может либо снизить ставку, либо дать намек на готовность перейти к смягчению монетарных условий. И то и другое рынки воспримут как повод для ослабления рубля».

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver:

«К событиям, способным дополнительно укрепить российскую валюту в июне, относятся: повышение нефтяных котировок (в случае позитивных новостей от ОПЕК+ и по американским пошлинам), смягчение геополитической напряженности и сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Что касается факторов, играющих против рубля, в их числе: дальнейшее падение цен на нефть, смена риторики ЦБ и снижение ставки (что в июне маловероятно), изменение бюджетного правила, сезонный рост спроса на импорт. При таком стечении обстоятельств курс доллара может достигнуть отметки в 90 рублей. Несмотря на текущую относительную устойчивость рубля, считаю его значительно переоцененным, полагая справедливым курс в районе 95-100 рублей за доллар. Это соответствует балансу интересов бюджета и экспортеров, особенно в условиях дешевеющей нефти».

Сергей Дроздов, финансовый аналитик:

«Нет смысла рассуждать, когда рубль начнет сдавать свои позиции, это в чистом виде гадание на кофейной гуще. Нынешняя ситуация – это почти калька событий лета 2022 года, когда российская валюта приблизилась к рубежу 50 за доллар. Сейчас такого не повторится, но нечто общее просматривается: на рынке присутствуют определенные нерыночные движения. Напомню, что когда Трамп объявил о своих пошлинах, и нефть резко подешевела, рубль на это не отреагировал от слова «совсем», даже спекулятивно. Соответственно, возникает мысль, что курс находится под жестким контролем, что ситуация с его изменением управляемая. Кто его контролирует, таргетирует (ЦБ отрицает свою причастность, хотя курс откровенно дезинфляционный и выгодный регулятору), нам остается лишь догадываться. Это выглядит как теория заговора, но тем не менее... Отчетливо видно, что покупателям на бирже, желающим хоть немного ослабить рубль, мгновенно дают по рукам».